اليابان تقرر توريد الغاز الطبيعى لأوروبا بسبب التوتر بين روسيا وأوكرانيا

فاطمة شوقى

قررت اليابان تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال في مواجهة احتمال توقف روسيا عن القيام بذلك ، حيث تم اتفاق هام بينها والاتحاد الأوروبي في سياق الأزمة في أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو أعلنت عن قرار إرسال جزء من احتياطاتها من الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا بهدف نقص الامدادات فى عدة دول بسبب قرارات محتملة من روسيا، ومن المتوقع أن تصبح الشحنات حقيقة اعتبارا من الشهر المقبل.

أوضح وزير التجارة الياباني كويشي هاجيودا أن "اليابان أمنت حتى الآن ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي"، "في الوضع الدولي الحالي ، مع حالة أوكرانيا ، فإن بلادنا تنحاز إلى دول مجموعة السبع ، لا سيما تلك التي تشترك معها في نفس القيم".

يستجيب الإعلان الياباني للطلب ليس فقط من أوروبا ولكن أيضًا من الولايات المتحدة للآسيويين لمساعدة أوروبا بقوة خلال الفترة المتبقية من فصل الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقلق اوروبا أن ما يصل من 40% من الغاز الطبيعى المسال الذى يستورده الاتحاد الاوروبى يأتى من روسيا، وهذا ليس كل شيء، إذا تحدثنا عن النفط الخام ، فإن الكمية ليست عالية جدًا ولكنها مهمة جدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلاً من بروكسل وواشنطن وعدتا بفرض عقوبات كبيرة على روسيا في حال انتهى الأمر بعبور الحدود مع أوكرانيا، ولذلك يبدو أنه من الضروري إيجاد بدائل جديدة للغاز الروسي الذي من شبه المؤكد أنه سيتوقف عن التدفق.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز بإغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق إذا انتهى الأمر بموسكو لاتخاذ الخطوة المخيفة تجاه أوكرانيا.