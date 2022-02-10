الولايات المتحدة تعتقل مراهق أبلغ عن متفجرات فى عدد من المدارس بواشنطن

كتب محمد جمال

اعتقلت شرطة واشنطن فتى عمره 16 عاما فى قضية بلاغات كاذبة عن عبوات ناسفة تم إغلاق عدد من المدارس على خلفيتها في المدينة أمس الأربعاء.

وكتبت شرطة واشنطن على "تويتر": "تم توقيف شاب عمره 16 عاما من سكان منطقة جنوب شرق العاصمة واشنطن لصلته بالتهديد الإرهابي أمس بقنابل متعددة".

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق عن إخلاء عدد من المدارس في المدينة بعد أنباء عن متفجرات داخلها.

يذكرأن، أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس فى العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل فى 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أول أمس الثلاثاء.