المتهمون بخطف تاجر بأكتوبر لطلب فدية 3 ملايين جنيه يكشفون كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بخطف تاجر سيارات بمدينة 6 أكتوبر، وطلب فدية 3 ملايين جنيه، عقب القبض عليهم، وتحرير المجني عليه من الاحتجاز، أن التاجر ادعى قدرته على استثمار أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية حددها لهم، مما دفعهم وآخرين لتسليمه مبالغ مالية كبيرة، تعدت عدة ملايين، والتزم المجني عليه بدفع الأرباح، إلا أنه عقب ذلك لم يلتزم بالاتفاق بينهم، وبدأ ادعاء مروره بضائقة مالية، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستحقة لهم.

وأضاف المتهمون أنهم قرروا إجبار المجني عليه على إعادة نقودهم، بواسطة اختطافه واحتجازه فرصدوا تحركاته، وانتظروا فرصة وجوده بكافيه بمدينة 6 أكتوبر، ثم اختطفوه داخل سيارة، واحتجزوه بمنزل ملك أحدهم بقرية في العياط، وتواصلوا مع شقيقه وطلبوا منه دفع مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.

ونفى المتهمون نيتهم إيذاء المجني عليه، وأكدوا أن هدفهم الضغط عليه فقط لإعادة أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتعرض شقيقه تاجر سيارات للخطف، وتلقيه اتصالا من مجهول، طلب خلال دفع مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن 5 أشخاص بالعياط وراء اختطافه، بسب حصول المجني عليه منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه عجز عن سداد الأرباح، أو إعادة أصل المبالغ لهم.

تمكن رجال المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وتم تحريره وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.