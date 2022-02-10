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العدل: ماكينات إصدار شهادت المحاكم عن بُعد تصدر 67 نوعا وموزعة فى 14 محكمة

الخميس، 10 فبراير 2022 04:00 ص
العدل: ماكينات إصدار شهادت المحاكم عن بُعد تصدر 67 نوعا وموزعة فى 14 محكمة وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى حصاد وزارة العدل خلال عامين من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، عن انتهاء الوزارة من مشروع إصدار الشهادات عن بُعد، وهو النظام الذي يتيح إمكانية الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات "ماكينات" تكنولوجية يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية وغيرها من أماكن التجمعات.

ويختصر المشروع زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق، وتصدر وحدة إصدار الشهادات عن بُعد 67 نوع شهادة خاصة بالمحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع جدول 15 محكمة ابتدائية، وتم نشر 15 وحدة في 14 محكمة ابتدائية.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.


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