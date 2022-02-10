العثور على 14 صاروخا خلال عملية أمنية فى بغداد

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لقناة (السورية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، إن "قوة أمنية مشتركة من وحدة الاستخبارات وخبراء الجهد الهندسي تمكنت من العثور على 14 صاروخا داخل أحد المجمعات السكانية تحت الإنشاء أثناء القيام بعملية تفتيش في حي (الجهاد) بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "القوة المشتركة تمكنت أيضا من العثور على 4 صواريخ متهالكة وقديمة من نوع "أر بي جي"، وذلك خلال عملية الحفر داخل أحد المجمعات السكنية في حي الجهاد" ، مؤكدا أن عملية التفتيش مازالت مستمرة في العاصمة بغداد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأمنية العراقية العثور على أحد المعسكرات التابعة لعصابات "داعش" في جزيرة "البو مرصوص" بمحافظة صلاح الدين، وذلك عقب الإعلان عن تدمير 4 مضافات لتنظيم داعش أمس (الأربعاء) خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، قد توعد في كلمة له أمس، بالقصاص لمن أرادوا إشاعة الفوضى في البلاد.