العثور على جثة امرأة إيطالية 70 عاما متحللة على كرسى بعد عامين من وفاتها

فاطمة شوقى

عثر على جثة امرأة إيطالية تبلغ من العمر 70 عامًا جالسة على كرسي ، بعد عامين من وفاتها، حيث عاشت مارينيلا بيريتا بمفردها بالقرب من بحيرة كومو في لومبارديا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف جثتها المتحللة الجمعة الماضية من قبل فرقة إطفاء كومو بعد شكاوى من سقوط شجرة في حديقتها نتيجة للنباتات المتضخمة، حسبما أكدت فرانشيسكا مانفريدي، المسؤولة الصحفية بقاعة مدينة كومو أمس الاربعاء.

تم العثور على جثة بيريتا جالسة على كرسي في غرفة المعيشة، وقالت مانفريدي لشبكة CNN إن سبب وفاة بيريتا غير معروف وقد أثبت الفاحص أنها توفيت في وقت ما قرب نهاية عام 2019 ، بناءً على مدى التحلل.

وقالت مانفريدي إنه لم يتقدم أي من الأقارب بعد ، مضيفًا أن الشرطة تحقق فيما إذا كان لديها أي أسرة على قيد الحياة، مضيفا أن جثة بيريتا لا تزال في المشرحة، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

دعا عمدة كومو ماريو لاندريسينا سكان المدينة لحضور جنازة بيريتا، وقال إن الحكومة المحلية ستهتم بترتيبات الجنازة.

وقال لاندريسينا: "سأحاول أن أكون هناك وأدعو المدينة للحضور"، مضيفًا: "هذه هى اللحظة لنكون معًا، وحتى إذا لم يكن لهذه المرأة أقارب، فيمكننا أن نصبح أقارب لها".

وقال إن بيريتا لم يكن مدرجًا في القائمة للحصول على مساعدة من الخدمات الاجتماعية المحلية.

على فيسبوك ، حزنت إيلينا بونيتي، وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص الإيطالية ، على وفاة بيريتا الانفرادية.

وقالت: "ما حدث لمارينيلا بيريتا في كومو ، الوحدة المنسية ، يضر بضميرنا". "تذكر حياتها هو واجب المجتمع الذي يريد أن يظل متحداً".

وأضاف بونيتي: "الاهتمام ببعضنا البعض هو تجربة العائلات والمؤسسات وكوننا مواطنين. لا ينبغي لأحد أن يكون بمفرده".