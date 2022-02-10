الرئيس الموريتانى يعلن وفاة 8 منقبين عن الذهب بعد انهيار بئر للتنقيب

نواكشوط /أ ش أ /

أعلن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مساء اليوم الخميس، وفاة ثمانية منقبين عن الذهب فى انهيار بئر بمنطقة “اصبيبرات شمال البلاد.

ودعا الرئيس الموريتانى - فى تغريدة بثتها الرئاسة - الموريتانيين المواطنين العاملين فى مجال التنقيب عن الذهب لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واحترام تدابير الأمن والسلامة.

وأعرب ولد الغزوانى عن تعازيه لذوى ضحايا الحادث الذى وقع صباح اليوم.

وكانت شركة “معادن موريتانيا” قد أعلنت أن 8 منقبين فقدوا بعد انهيار آبار للتنقيب عليهم، وقالت إنها أرسلت آليات للتدخل، وبدأت البحث عنهم.

وشهدت منطقة اصبيريات الواقعة على بعد تسعين كلم من مدينة الشامى انهيار بعض الآبار التى يقيمها منقبون بحثا عن الذهب.