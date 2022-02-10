الرئيس الأوكرانى يهنئ الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبى

ونشر زيلينسكي تغريدة على موقع تويتر أكد خلالها أنه هنأ روبرتا ميتسولا على انتخابها مؤخرا كرئيسة للبرلمان الأوروبي، وقدم الشكر للبرلمان الأوروبي على الدعم المستمر لأوكرانيا في الظروف الأمنية الحالية.

وأضاف زيلينسكي أنه سيواصل التعاون مع البرلمان الأوروبي لتحقيق تطلعات أوكرانيا الأوروبية، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.