اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى يهنئ الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبى

الخميس، 10 فبراير 2022 11:50 ص
الرئيس الأوكرانى يهنئ الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على انتخابها لهذا المنصب، وقدم الشكر للبرلمان الأوروبي على دعم أوكرانيا.

ونشر زيلينسكي تغريدة على موقع تويتر أكد خلالها أنه هنأ روبرتا ميتسولا على انتخابها مؤخرا كرئيسة للبرلمان الأوروبي، وقدم الشكر للبرلمان الأوروبي على الدعم المستمر لأوكرانيا في الظروف الأمنية الحالية.

وأضاف زيلينسكي أنه سيواصل التعاون مع البرلمان الأوروبي لتحقيق تطلعات أوكرانيا الأوروبية، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

 


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