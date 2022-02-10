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الحسابات الفلكية تكشف: رمضان 2022 سيكون 30 يوما وعيد الفطر 2 مايو

الخميس، 10 فبراير 2022 03:30 ص
الحسابات الفلكية تكشف: رمضان 2022 سيكون 30 يوما وعيد الفطر 2 مايو إمساكية شهر رمضان
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا 2022 ميلاديا سيكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022.
 
ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون شهر رمضان 2022 عدته 30 يوما. 
 
ويكون السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.
 
ويكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:37 صباحا.

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رمضان 2022

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