البحرين: السماح بالصلاة فى المساجد ودور العبادة بدون اشتراطات

إيمان حنا

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، أنه بناءً على ما أعلن عنه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءاً من الثلاثاء المقبل، فقد تقرر تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة في الجوامع والمساجد ودور العبادة للمستوى الأخضر لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، حسبما أوردت الأيام البحرينية.



ووفق ذلك يسمح بالصلاة داخل الجوامع والمساجد ودور العبادة بطاقة استيعابية 100% ومن دون تباعد، بدون اشتراط إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي»، مع الالتزام بلبس الكمام، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.