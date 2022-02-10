وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - بحسب الموقع الرسمي للمفوضية - "تأتي الرقائق في قلب السباق التكنولوجي العالمي.. إنها بالطبع حجر الأساس لاقتصاداتنا الحديثة.. لكن لا تزال الخطة بحاجة إلى دعم برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".



ووفقًا لموقع "جادجتس 360" التقني، تتحرك الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز استقلالها الاقتصادي في قطاع أشباه الموصلات المهم من خلال قانون الرقائق، في الوقت الذي يكشف فيه نقص الغاز الطبيعي واعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة وآسيا في الرقائق عن المخاطر السياسية للتبعية الاقتصادية.



وتحاكي خطوة الاتحاد الأوروبي هذه ضخ الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 52 مليار دولار للاستثمار في قطاع وطني لإنتاج الرقائق لضمان تعزيز الإنتاج في الولايات المتحدة.