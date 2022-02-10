اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون قواعد الصحة العامة غير واضحة

الخميس، 10 فبراير 2022 07:36 ص
استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون قواعد الصحة العامة غير واضحة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أظهر استطلاع حديث أن غالبية الأمريكيين يرون التغييرات فى القواعد الصحية العامة بشأن منع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مثيرة للبلبلة.

 

ويأتى الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "بو" البحثية الأمريكية، ونشرت نتائجه اليوم، مع استمرار تعرض المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للمراجعة بشأن الرسائل الصحية التى توجهها للرأى العام، كما أنها على خلاف حاليا مع بعض الولايات بشأن مدى إنهاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كإجراء وقائى ضد كورونا.

 

وجاءت نتائج الاستطلاع لتشير إلى أن 60% من الأمريكيين من المشاركين ذكروا أن التغييرات فى التوصيات بشأن الصحة العامة لمواجهة انتشار الفيروس سببت لهم حالة من عدم الوضوح بالمقارنة باستطلاع جرى عن نفس القضية فى أغسطس الماضى وكانت نسبة هؤلاء 53%.

 

وعبر عن هذا التوجه 69% من الجمهوريين 53% من الديمقراطيين كما كانت نسبة من تلقوا اللقاح 58% ومن لم يتلقوه 66%

 

 


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