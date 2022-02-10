اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 06:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بطب أسنان المنوفية

الخميس، 10 فبراير 2022 05:37 م
إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بطب أسنان المنوفية جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة المنوفية اليوم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بالجامعة لتكون أول كلية تنتهى من إعلان النتيجة عقب انتهاء الامتحانات ومع بدء أجازة نصف العام، موجها الشكر للدكتورة رباب مبارك عميد الكلية وفريق العمل بالكلية لسرعة إعلان النتيجة.

وأوضحت الدكتورة رباب مبارك أن الفرقة الأولى تضم 282طالب وطالبة وهى أول فرقة تلتحق بالكلية حديثة العهد التى بدأ العمل بها هذا العام الدراسى، موجهة التهنئة لجميع الناجحين ومتمنية لهم خالص التوفيق، والحرص على التفوق خلال سنوات الدراسة بالكلية التى تعد صرحا علميا متميزا بالجامعة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية.
 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية كلية الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة