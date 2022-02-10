إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بطب أسنان المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية اليوم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بالجامعة لتكون أول كلية تنتهى من إعلان النتيجة عقب انتهاء الامتحانات ومع بدء أجازة نصف العام، موجها الشكر للدكتورة رباب مبارك عميد الكلية وفريق العمل بالكلية لسرعة إعلان النتيجة.
وأوضحت الدكتورة رباب مبارك أن الفرقة الأولى تضم 282طالب وطالبة وهى أول فرقة تلتحق بالكلية حديثة العهد التى بدأ العمل بها هذا العام الدراسى، موجهة التهنئة لجميع الناجحين ومتمنية لهم خالص التوفيق، والحرص على التفوق خلال سنوات الدراسة بالكلية التى تعد صرحا علميا متميزا بالجامعة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية.
إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بطب أسنان المنوفيةالخميس، 10 فبراير 2022 05:37 م
جامعة المنوفية
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أعلنت جامعة المنوفية اليوم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بالجامعة لتكون أول كلية تنتهى من إعلان النتيجة عقب انتهاء الامتحانات ومع بدء أجازة نصف العام، موجها الشكر للدكتورة رباب مبارك عميد الكلية وفريق العمل بالكلية لسرعة إعلان النتيجة.
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