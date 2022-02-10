إصابة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى بفيروس كورونا

ريهام عبد الله

أعلن الحساب الرسمى للأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، عبر تويتر، إصابته بفيروس كوفيد 19، بعد أن اجرى مسحة اثبتت إيجابيته صباح اليوم، وقال الحساب فى تغريدة عبر تويتر: "أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بـ COVID-19 وهو الآن يعزل نفسه بنفسه، يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".



الأمير تشارلز أمير ويلز

وأمس وفى سياق آخر أعلن البيت الملكى الإسباني، إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وكشف بيان الملكية الإسبانية أن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذى أظهر نتيجة إيجابية.

ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته، وأضاف البيان أن: "الحالة الصحية العامة للملك جيدة"، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكشف البيان أنه لم تظهر أى أعراض لكورونا على الملكة ليتيتزيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.