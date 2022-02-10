إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا وتتخطى 50 ألفا للمرة الأولى

وكالات الأنباء

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، فى كوريا الجنوبية، لتصل إلى مستوى قياسى جديد يتخطى 50 ألفا، فى ظل التفشى السريع لسلالة أوميكرون سريعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أبلغت البلاد عن 54,122 إصابة جديدة بكورونا، بما يشمل 54,034 إصابة محلية ليترفع الإجمالي إلى 1,185,361 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية 50 ألفا. بعد أن كان أعلى رقم قياسي سُجل في السابق هو 49,567 أمس الأربعاء.

يذكر أن عدد الإصابات اليومية ارتفع ليتخطى 30 ألفا للمرة الأولى السبت الماضى، بعد 3 أيام وحسب من تخطيه 2000 إصابة، وظل ما بين 30 ألفا و 40 ألفا لأربعة أيام على التوالي.

وارتفعت الإصابات الجديدة بنحو أربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين بسبب سلالة أوميكرون التي تمثل حاليا أكثر من 92% من مجمل الإصابات الأسبوع الماضي.

وحذرت السلطات الصحية من أن الإصابات قد تصل إلى 170 ألفا بحلول نهاية الشهر، على الرغم من أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه ستكون ذروة تفشي أوميكرون.

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 إلى 6,963 ، بزيادة 20 حالة عن أمس الأربعاء. وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض، إن معدل الوفيات بلغ 0.59%.

وأضافت الوكالة أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 282 حالة، بانخفاض ثلاثة عن اليوم السابق.