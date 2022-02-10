ألغت السلطات الإسبانية اليوم /الخميس/ فرض ارتداء الكمامات إجباريًا في الأماكن المفتوحة وذلك فى ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن ارتداء الكمامات يظل إجباريًا فى الأماكن المغلقة وبالمواصلات العامة، فيما ألغت معظم مناطق البلاد ضرورة إظهار ما يعرف بجواز سفر كورونا عند دخول الحانات والملاهى الليلية.
وتابعت أن العديد من المواطنين أعربوا عن رغبتهم واستعدادهم للاستمرار في ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة لما توفره من شعور بالأمان والحماية خاصة بالأماكن المزدحمة.
يذكرأن، أعلن البيت الملكي الإسباني، أمس الأربعاء، عن إصابة العاهل الإسبانى فيليب السادس بفيروس كورونا، وفى بيان له، أكد البيت الملكى أن فحص ملك إسبانيا فيليب السادس أثبت إصابته بفيروس كورنا، وهو يعانى من أعراض خفيفة فقط.
وأشار إلى أن «فحص الملك البالغ من العمر 54 عاما كان إيجابيا صباح اليوم الأربعاء، بعد أن عانى من أعراض خفيفة في الليلة السابقة».
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