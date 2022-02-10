أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 802 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات في التعاملات الصباحية، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1833 دولار للاوقية بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب بوصفه ملاذ آمن.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 687.42 جنبه.



عيار 21 سجل 802 جنيه.



عيار 24 سجل 916.75 جنبه.



الجنيه الذهب 6416 جنيها.



أونصة الذهب 1833 دولار.

وزاد الطلب على الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير والتي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعارالذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2019 التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة الماضى.