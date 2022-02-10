«المصرية اللبنانية» تنظم ندوة:«الاقتصاد العالمي إلى أين؟ الثلاثاء المقبل

كتب هانى الحوتى

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الثلاثاء المقبل ندوة حول المتغيرات الاقتصادية العالمية والأثار الناجمة عن أزمة ارتفاع الأسعار تحت عنوان:«الاقتصاد العالمي إلى أين؟..ورؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة»، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوزير النائب ياسين جابر رئيس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تناقش الوضع الاقتصادي العالمي الحالي والتحديات الراهنة علي مستوي أسعار الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد، والركود التضخمي وكيفية تجاوز أثاره الاقتصادية علي مستوي الصناعة والتجارة في مصر من خلال وضع رؤية لأهم الآليات والإجراءات الحكومية لمساعدة الصناعة علي تجاوز الأزمة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.

واضاف حدرج، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية علي التعامل مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية من خلال مناقشة واستعراض رؤية القطاع الخاص للتعامل معها وكيفية تجاوز أثارها علي المستوي الاقتصادي المحلي والدولي.