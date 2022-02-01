ولى عهد أبوظبى وحاكم أستراليا يبحثان سبل تطوير العلاقات فى مختلف المجالات

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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع حاكم عام أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



واستعرض الجانبان خلال لقائهما وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- مشاركة أستراليا في معرض "إكسبو 2020 دبي" وما تمثله هذه المشاركة من أهمية في التعريف بحضارتها ورؤيتها للمستقبل والفرص التنموية التي تطرحها للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.



وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لإدانة أستراليا الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

ومن جهته، عبَّر حاكم عام أستراليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والتطور، بما يخدم مصالحهما المشتركة، مجددا إدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات.