غدًا.. النقل البرى بلبنان ينظم إضرابا عاما والتعليم تغلق المدارس والجامعات

بيروت أ ش أ

تبدأ اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى فى لبنان تنظيم إضراب عام غدا الأربعاء فى جميع المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين الاتحادات والحكومة والذى يضمن زيادة قيمة تعريفة النقل ودعم السائقين فى ظل تدنى الظروف المعيشية وتحرير أسعار الوقود، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى بلبنان غلق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة غدا بجميع أنحاء البلاد.

وأكد وزير التربية والتعليم العالى عباس الحلبي، أنه بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، فقد تقرر غلق المدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الإعلان عن التحرك لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج غلق الطرق، وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية.

على صعيد متصل، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات فى مستودعاتها غدا تضامنا مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى وحفاظا على السلامة العامة.

وكان رئيس اتحادات عمال النقل البرى بسام طليس قد أعلن الدعوة للإضراب غدا، مؤكدا استثناء الحالات الإنسانية والمرضية والقمح والطحين للأفران والمواد الطبية.

ودعا جميع النقابيين على جميع الأراضى اللبنانية إلى أعلى درجات التعاون مع القوى الأمنية والعسكرية لتنظيم هذا التحرك وحسن التعامل مع المواطنين.