اليوم السابع
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ضبط والدة طفل البلكونة فى عين شمس

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:20 م
ضبط والدة طفل البلكونة فى عين شمس أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إنقاذ طفل من السقوط عبر نافذة مسكنه بعين شمس بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنقاذ طفل حال تعلقه بنافذة مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
 
▪بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 29 الماضى وقيام (أحد الأشخاص"جار الطفل المذكور") بإنقاذ الطفل حال تعلقه بشرفة مسكنه، وتبين تواجد والد الطفل بعمله، وتواجد والدته صحبة والدها المقيم بذات العقار.
 
أمكن ضبط والدة الطفل المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

طفل البلكونه

عين شمس

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الداخليه

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