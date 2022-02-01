اليوم السابع
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ضبط عناصر إجرامية تاجرت فى المخدرات بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه بسوهاج

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:30 م
ضبط عناصر إجرامية تاجرت فى المخدرات بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه بسوهاج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام- الأمن المركزي)، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة سوهاج، تخصصا في الإتجار بمخدر الآيس "شابو"، وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1,250 كيلو جرام–  2 دراجة نارية "مُبلغ بسرقة إحداهما والثانية بدون لوحات معدنية"- ميزان حساس- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
 
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أمن سوهاج

مركز البلينا

أخبار الحوادث

تجارة المخدرات

تجارة السلاح

القبض على تاجر مخدرات

القبض على تجار سلاح

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