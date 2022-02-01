ضبط شحنة مخدرات بـ1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من (ثلاثة من العناصر الإجرامية "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة المنوفية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمشرطة "الدخيلة" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

▪ عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزتهم(عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام – مبلغ مالى – عدد 5 هواتف محمول).

▪ وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

▪ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.