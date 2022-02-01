اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 10:38 م
أكرم القصاص
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رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 10:00 م
رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة الحالية.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودي، وناقش اللقاء التطورات السياسية فى البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوارات السياسية؛ لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.

 

 


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