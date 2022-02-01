رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة

بغداد /أ ش أ/

أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة الحالية.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودي، وناقش اللقاء التطورات السياسية فى البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوارات السياسية؛ لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.