تنفيذ 86300 حكم قضائى بالقاهرة والمحافظات خلال 24 ساعة

كتب: محمد أبو ضيف

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح ناري بحوزة 127متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86300 حكم قضائي متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهم، ارتكبوا 49حادث متنوع.

ونجحت القوات في مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط 189 قضية مخدرات، بإجمالي 200 متهم، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 40 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 19 متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 10 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23851 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.