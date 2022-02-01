المغرب تقرر إلزامية جواز التلقيح واختبار "بى سى أر" كشرط لدخول أراضيها

أ ش أ

قررت الحكومة المغربية ابتداء من 7 فبراير الجاري، فرض مجموعة من الإجراءات بعد قرارها بإعادة فتح الحدود أمام الرحلات الجوية من وإلى المغرب.



وأفاد بيان للحكومة المغربية، بإلزامية جواز التلقيح، وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الدخول إلى المغرب، إضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب، فور وصولهم إلى المطارات المغربية.



وأضاف البيان بأنه سيتم إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل عشوائي فور الوصول، على أن يتم إبلاغ القادمين للأراضي المغربية بالنتائج في وقت لاحق.



وأشار إلى إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة؛ بالنسبة للسياح الوافدين إلى المغرب، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم المغرب.



وبالنسبة للحالات الإيجابية، سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، وسيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.