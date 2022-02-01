السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات على عاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه تحت تهديد السلاح والشروع في قتلها بحدائق القبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، من ربة منزل بالطريق العام، بالإكراه تحت تهديد السلاح والشروع في قتلها، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم استولى علي مبلغ مالي وهاتف من المجنى عليها، أثناء سيرها بالطريق العام، بالإكراه تحت تهديد السلاح والشروع في قتلها.

وكانت البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبه للحالة الأمنية ، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، وعندما استبينوا الأمر وجدوا ربة منزل في حالة انهيار، وبسؤالها أفادت بتعرضها للسرقة من قبل مجهول بالطريق العام وادلت بأوصافه.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي هوية المتهم مرتكب الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه العديد من الوقائع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، فقضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.