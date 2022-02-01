اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يؤكد لنظيره الإيطالى استعداده للعمل على الارتقاء بالعلاقات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 07:16 ص
الرئيس الجزائرى يؤكد لنظيره الإيطالى استعداده للعمل على الارتقاء بالعلاقات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا استعداده الكامل للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في جوانبها المختلفة، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا في ظل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمعهما، لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.


جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها تبون للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان لها.


وأوضح الرئيس الجزائري -خلال رسالة التهنئة- أن تجديد الثقة في الرئيس الإيطالي يُعد إشادة واعترافًا بما قدمه طوال مساره السياسي في خدمة بلده، معربًا عن ثقته في كون الفترة القادمة ستُتيح الفرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتجاوز التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع على جميع الأصعدة، الوطنية منها أو الدولية.


وأشاد تبون بجودة العلاقات الثنائية مع إيطاليا، مؤكدًا عزمه الأكيد وحرصه التام على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يخدم الشعبين ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما.


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عبد المجيد تبون

إيطاليا

إيطاليا والجزائر

سيرجيو ماتاريلا

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