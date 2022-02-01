التحقيق فى مقتل طفلة على يد عمها ببولاق الدكرور بحجة عدم استذاكر الدروس

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل طفلة تحمل جنسية دولة عربية، واتهام عمها بارتكاب الجريمة، بمنطقة فيصل، بعد الاعتداء عليها بالضرب، بحجة عدم استذاكر الدروس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة طفلة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، داخل شقة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمناظرة جثة الطفلة البالغة من العمر نحو 13 سنة، تبين وجود إصابات نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عم الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب، بسبب عدم استذكارها الدروس، مما أسفر عن إصابتها بحالة إعياء لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.