التأديبية تبرئ مدير عام سابق بالضرائب وآخرين من تقاضى حافز فنيين

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ببراءة 3 مسئولين سابقين بمصلحة الضرائب، من تهمة اعداد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة ومدرج به اسم المحال الأول "مدير عام"، بالرغم من عدم استحقاقه هذا الحافز، لكونه للفنيين فقط في حين أنه مدير عام.

ونسب للمحال الأول، أعد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها اسمه بوصفه فني، وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشئون الإدارية، مما ترتب عليه استيلائه علي مبلغ 29015.64 قيمة تلك الحافز بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة عام 2014.

ونُسب للمحال الثاني اعتمد من الفترة نوفمبر 2014 حتي مايو 2016، كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المحال الأول كمشرف صيانة حال عمله مديراً للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصول الأول على مبالغ مالية بدون وجه حق.

ونُسب للمحال الثالث وقع علي كشوف في الفترة من سبتمبر عام 2015 حتي مايو 2018، لصرف الحافز المشار إليه المدرج به اسمالمحال الأول حال عمله مديراً للشئون الإدارية وذلك بالمخالفة للتعليمات التذكيرية مما ترتب عليه حصول المحال الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق.