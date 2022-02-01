اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تضبط 3866 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:45 ص
الأجهزة الأمنية تضبط 3866 قضية متنوعة خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القيام بعدة حملات أمنية تمكنت خلال 24 ساعة من:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وتم ضبط 3866 قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11568 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 155 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العام، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).
 
وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
 

شرطة التموين والتجارة

مباحث الضرائب والرسوم

شرطة الكهرباء

شرطة النقل والمواصلات

مترو الأنفاق

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