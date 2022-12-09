مساعد أمين المرأة بحماة الوطن: المرأة المصرية لها دور فى الرقى وتحقيق نهضة المجتمع

وأوضح الدكتور حمدي عبد العال، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أن دور الأسرة المصرية هو الحفاظ على النوع الإنساني بجانب دورها في إنشاء جيل من الاسوياء الذين يحافظون على الوطن لافتا أن الرئيس السيسي قدم الرعاية الشاملة للأسرة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة المصرية للنهوض بها في الجمهورية الجديدة.

كانت قد شهدت محافظة قنا فعاليات مؤتمر الحوار الوطني من أجل كل المصريين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتناول " المحور المجتمعي - الأسرة المصرية - ومحاربة الغلاء" بحضور اللواء الحسن عباس، أمين عام حزب حماة الوطن، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، وأحمد العيادي، نقيب المحامين بمحافظة قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، والقمص دميان هادي، وكيل مطرانية قنا، والدكتورة عبير منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي.

قال اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، إن الحوار الوطني اليوم يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنمية والانطلاق به للجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد العيادي، نقيب محامين قنا أن حزب حماة الوطن متواجد على أرض الواقع ويتفاعل مع قضايا المجتمع برئاسة اللواء الحسن على عباس أمين الحزب بقنا، وأضاف العيادي أن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المشاركة والمشورة من كل أبناء الشعب المصري لافتا أن الأسرة المصرية احاطها المولى عز وجل بالحماية الربانية وحماها القانون بنصوصه ومواده المنظمة لشأن الأسرة المصرية.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق الحوار الوطني لكل أطياف المجتمع المصري للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتنميته برؤية مستقبلية للتحول الجذري من دولة ناڜئة لدولة عظمي الأمر الذي يتطلب تكاتف وتلاحم من الجميع.

وأكد منصور، أن الحوار فرصة عظيمة لكل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن، لافتا أن هذا الحوار يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة سواء في المحافظات المركزية أو في كل عموم محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، أن الحوار الوطني يهدف إلى التقدم الهادف والمسؤول للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة بعد أن حققت مصر أهدافها في محاربة الأفكار المتطرفة واكدت ريادتها في العالم أجمع برؤية استراتيجية منفتحة على العالم رغم التحديات التي تواجهنا ومن سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف منصور، أن مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان وهي أفضل مشروع في العالم يخدم الإنسان ويبنيه.