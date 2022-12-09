محافظ كفر الشيخ: تركيب 14 جهاز غسيل كلوى جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أبناء المحافظة، بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى.