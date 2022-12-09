اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تركيب 14 جهاز غسيل كلوى جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحى

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 07:01 م
محافظ كفر الشيخ: تركيب 14 جهاز غسيل كلوى جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحى ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى العبور
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أبناء المحافظة، بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور تامر مدكور مدير عام الفرع ، والدكتور  محمد أبو سمرة مدير مستشفى العبور، للسعي الدائم في تقديم المزيد من الخدمات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي بفرع كفر الشيخ لخدمة المرض، داعيا الله أن يمن بالشفاء لكل المرضى.

 


كفر الشيخ

التأمين الصحي

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اخبار مصر



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