وقال المسؤولون ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن القوات الروسية كثفت خلال الساعات الماضية ضرباتها الجوية والمدفعية بشكل كامل على خط المواجهة في الجبهة الشرقية بجمهورية دونيتسك .

من جانبه، أكد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تكثيف القوات الروسية جهودها خلال الساعات الماضية بهدف شن عمليات هجومية في دونيتسك ولوجانسك في محاولة للسيطرة على العديد من القرى والمدن شرقي أوكرانيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه حاكم منطقة دونيتسك "بافلو كيريلنكو" استمرار الأعمال القتالية التي وصفها بـ"الأعنف" بالقرب من بلدتي باخموت وأفدييفكا في الجمهورية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة حملتها لقطع إمدادات الطاقة والمياه والتدفئة في المدن الأوكرانية، تقول أوكرانيا والغرب في هذا الصدد إن هذه الاستراتيجية تهدف عمدا إلى إيذاء المدنيين، وتعتبرها جريمة حرب، فيما تنفي موسكو ذلك.

من جانب أخر، قال إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لروسيا فى جمهورية لوهانسك الشعبية، اليوم الجمعة، إن القوات تمكنت من قتل 90 مسلحا من الجيش الأوكرانى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف فيليبونينكو "خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر فادحة فى القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أن القوات الشعبية دمرت أيضا دبابتين وأربع ناقلات جند مدرعة وثلاث مدافع و18 مركبة آلية تابعة للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.