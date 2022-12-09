كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية - الصينية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتهاالرئيس السيسى أمام القمة العربية - الصينية الأولى: نعمل لنظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على قواعد القانون الدولى.. التعاون «العربى الصينى» تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية.. أزمة الغذاء أخطر ما يواجهه العالم حاليا.. وندعو المجتمع الدولى لتخفيف عبء الديون على الدول التى تعانى من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة.





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ـ الرئيس السيسى أمام القمة العربية - الصينية الأولى: نعمل لنظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على قواعد القانون الدولى.. التعاون «العربى الصينى» تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية.. أزمة الغذاء أخطر ما يواجهه العالم حاليا.. وندعو المجتمع الدولى لتخفيف عبء الديون على الدول التى تعانى من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة

ـ توافق مصرى - سودانى على قضية المياه: «أمن قومى للشعبين».. الرئيس السيسى: ندعم جهود مجلس السيادة فى تحقيق الاستقرار بالسودان.. و«البرهان» يشيد بدعم القاهرة للحفاظ على سلامة الخرطوم

ـ ليلة ساخنة فى ربع نهائى المونديال.. لقاء الجبابرة بين فرنسا وإنجلترا.. والمغرب يبحث عن المجد أمام البرتغال

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