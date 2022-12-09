فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. الرقابة الإدارية تجدد التزامها بإشراك الجميع

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان نصه "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نسترجع مع الأمم المتحدة قيمة الجسور الواصلة بين السلام والأمن ومكافحة الفساد.

ووفقا لما جاء فى البيان: "في ختام هذا العام، نقف على مشارف العقد الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت لها مصر في 2005، موّحدة جهودها مع المجتمع الدولي. وتكللت الجهود عام 2021 حين ترأست مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبنّت إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات.

اليوم نجدد التزامنا بإشراك الجميع في مسيرة إرساء وترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة ومنع ومكافحة الفساد ونحتفل ب 20 عامًا من الجهود الدولية نحو الأهداف المشتركة لبث دعوة مكافحة الفساد في أذهان كل الأطراف من الأفراد والمؤسسات وإلى الدول كافة.