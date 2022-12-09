غدا.. آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتائج الميد تيرم بتجارة القاهرة

كتب: محمد صبحى

تغلق كلية التجارة بجامعة القاهرة ، اليوم السبت، باب التقدم بالتظلمات والالتماسات على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم" بالكلية والذى انطلق منذ السبت الماضى 3 ديسمبر .

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، قال فى تصريحات ل " اليوم السابع"، أن التقدم بالالتماسات يكون إلكترونيا من خلال موقع الكلية مع سداد الطالب 50 جنيه رسوم الالتماس وذلك للمادة الدراسية الواحدة ورفع إيصال السداد على الموقع.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن بعد الانتهاء من قبول التماسات الطلاب يتم مراجعة ورصد الدرجات للطالب فى المادة التى تقدم بها الالتماس على أن يتم إعلان النتائج للطلاب مباشرة.