وذكر الصندوق - في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التى ترصد 13 بورصة عربية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال الشهر الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 63.35 مليار دولار من 662.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر إلى 725.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وربح سوق دبي المالي نحو 2.82 مليار درهم خلال الشهر الماضي لترتفع قيمته السوقية من 155.7 مليار دولار إلى 158.5 مليار دولار، وصعدت بورصة الكويت بنحو 5.8 مليار دولار لتبلغ رسملتها السوقية 159.05 مليار دولار، فيما ربحت بورصة مصر نحو 4.28 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 35.4 مليار دولار، وعززت بورصة مسقط مكاسبها بنحو 1.62 مليار دولار وصولا إلى 61.09 مليار دولار.

وأضافت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 471.3 مليون درهم لتصل رسملتها السوقية إلى 53.8 مليار دولار، فيما ربح سوق دمشق نحو 258.9 مليون دولار ليصل رأسماله السوقي إلي 1.9 مليار درهم، وكسبت بورصة فلسطين 69.3 مليون دولار، وزادت بورصة البحرين بنحو 4.12 مليون دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية للسوق المالية السعودية وصلت إلى 2.724 تريليون دولار، وبورصة قطر 183.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.35 مليار دولار.