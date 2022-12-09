حديقة الحيوان تستقبل أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات

كتبت أسماء نصار

اكد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة الادارة لحدائق الحيوان ان حديقة الحيوان في الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بخمسة جنيهات فقط.

أضاف رجائي ان الحديقة استقبلت اليوم الجمعة أكثر من 30 ألف زائر مشيرا إلى أن الحديقة كانت قد شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة .

أشار رجائى الى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم الاف الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور كما تم اضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الاطفال وهي تشهد اقبالا كبيرا من الأطفال لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها، ايضا مدينة الملاهي والعربات الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

وعلى صعيد الحياة البرية قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة انه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وايضا بالاعتماد على خطة الاكثار التي نفذتها الحديقة باسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لاول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التاجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية فيها.