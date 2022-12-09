جامعة دمياط تحقق المركز 719 عالميا بالتصنيف الأسباني scimago

دمياط معتز الشربينى

أعلن التصنيف الأسباني للجامعات "Scimago"، والذى يتناول تقييم الأداء البحثي للجامعات والذي يعتمد على حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعات لعام 2022.

وجاءت جامعة دمياط فى المرتبة 719 عالميا بصفة عامة وقد جاءت النتيجة تفصيليا كالتالي: حققت الجامعة المركز 446 عالميا في مجال البحث العلمى، والمركز 408 عالميا في مجال الابتكارات، والمركز 247 عالميا في مجال الخدمة المجتمعية.

ويتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع المنتسبين للجامعة ويتقدم بالشكر الموفور الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و لفريق وحدة التصنيفات العالمية وعلى رأسه الدكتور أمانى الدياسطى، كما يتقدم بالشكر لكل من يخلصون فى العمل حتى تقدمت الجامعة بشكل كبير فى جميع التصنيفات بشكل غير مسبوق.