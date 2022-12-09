تقرير يكشف حجم السيارات الصادر لها وثائق تأمينية خلال نوفمبر

كتبت أمانى سمير

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات، عن شهر نوفمبر 2022 أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 24737 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1975مركبة موديل 2020 و4837 مركبة موديل 2021 و11824 مركبة موديل 2022 و6101 مركبة موديل 2023

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 7300 سيارة ملاكي من بينها 158سيارة موديل 2020 و115 سيارة موديل 2021و3319 سيارة موديل 2022و3708 سيارات موديل 2023.

يذكر أن أعداد السيارات خلال اكتوبر 2022 التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 28036 سيارة .

وأكد التقرير أن إجمالي السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2360 مركبة موديل 2020 و5911 مركبة موديل 2021و13033مركبه موديل 2022و6033 مركبة موديل 2023

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8128 سيارة ملاكى من بينها 141سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021و3999 سيارة موديل 2022 و3864 سيارة موديل 2023.