تحريات لكشف ملابسات وفاة شاب فى الشارع بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاة شاب بمنطقة العمرانية، حيث فقد الوعي بالشارع، وفارق الحياة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص بالشارع في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يعمل "رسام" أثناء سيره بالشارع فقد وعيه وسقط أرضا، وتبين أنه فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.