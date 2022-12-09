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بوتين: العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تسير باستقرار وبلا مشاكل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 08:04 م
بوتين: العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تسير باستقرار وبلا مشاكل فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة كالمعتاد، ولا توجد أسئلة أو مشاكل اليوم، وكل شيء يسير باستقرار، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته لقرغيزستان: "العملية العسكرية تسير كالمعتاد، كل شيء مستقر معنا، ولا توجد أسئلة هناك ولا توجد مشاكل اليوم".

وأشار إلى أن الاستجابة للتهديدات النووية ستكون رادعا جادا، "لكن إذا اعتقد العدو حتى النهاية أنه من الممكن استخدام ضربة وقائية، ونحن لا، فهذا يجعلنا نفكر في التهديدات التي تخلقها لنا مثل هذه الأفكار من أجل الدفاع عن دول أخرى".


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