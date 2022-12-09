انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى من أجل كل المصريين بقنا.. صور

بدأ الحوار بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلي آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد الفدار، وكلمة للواء الحسن علي عباس، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا والتي تحدث فيها عم أهمية الحوار الوطني.

وأكد أحمد العيادي، نقيب المحاميين بقنا، علي ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق عقود الزواج، وذلك من ضمن حوار اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جامع الشمل.