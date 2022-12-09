اليوم السابع
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المناظرة تكشف أسباب مصرع شاب سقط من شرفة شقته فى الظاهر

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 01:55 م
المناظرة تكشف أسباب مصرع شاب سقط من شرفة شقته فى الظاهر جثة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت المناظرة الأولية لجثة شاب لقى مصرعه نتيجة سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس في منطقة الظاهر بالقاهرة، أسباب الوفاة، وتبين أنه فارق الحياة، نتيجة تعرضه لعدة كسور متفرقة بالجسد عقب الارتطام الشديد بالأرض، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي له أدى إلى وفاته.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شاب من شرفة منزله بدائرة القسم، على الفور أنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فارق الحياة إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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