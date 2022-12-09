الرئيس الصينى: نرحب بدخول رواد فضاء عرب لمحطة الفضاء الصينية

كتب أحمد عرفة

قال شي جين بينج الرئيس الصيني، إن جهود بلاده تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته بالقمة الخليجية الصينية،: نحرص على التعاون مع دول الخليج في مجالات الحوسبة والاقتصاد الرقمي، متابعا: نحرص على إطلاق سلسلة من مشروعات التعاون مع الخليج في مجالات الفضاء.

وتابع الرئيس الصيني: نرحب بدخول رواد فضاء عرب لمحطة الفضاء الصينية، وسنخلق مسارات جديدة للتعاون اللغوي والثقافي مع دول الخليج.

وقال الرئيس الصيني: سنوفر آلاف الفرص التعليمية للغة الصينية لدول الخليج، وسيكون هناك تعاون متبادل لتعليم اللغتين الصينية والعربية.