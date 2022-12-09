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الرئيس الصينى: نرحب بدخول رواد فضاء عرب لمحطة الفضاء الصينية

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:05 م
الرئيس الصينى: نرحب بدخول رواد فضاء عرب لمحطة الفضاء الصينية القمة العربية الخليجية
كتب أحمد عرفة

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قال شي جين بينج الرئيس الصيني، إن جهود بلاده تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته بالقمة الخليجية الصينية،: نحرص على التعاون مع دول الخليج في مجالات الحوسبة والاقتصاد الرقمي، متابعا: نحرص على إطلاق سلسلة من مشروعات التعاون مع الخليج في مجالات الفضاء.

وتابع الرئيس الصيني: نرحب بدخول رواد فضاء عرب لمحطة الفضاء الصينية، وسنخلق مسارات جديدة للتعاون اللغوي والثقافي مع دول الخليج.

وقال الرئيس الصيني: سنوفر آلاف الفرص التعليمية للغة الصينية لدول الخليج، وسيكون هناك تعاون متبادل لتعليم اللغتين الصينية والعربية.


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