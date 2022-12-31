اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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وزير العدل الفلسطيني: رأي محكمة العدل سيعيد القضية الفلسطينية لأصولها

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:10 م
وزير العدل الفلسطيني: رأي محكمة العدل سيعيد القضية الفلسطينية لأصولها محكمة العدل الدولية
أ ش أ

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قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، إن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية؛ سيكون توثيقا قانونيا للشعب الفلسطيني، وهزيمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وسيعيد القضية الفلسطينية الى أصولها، وهي أكبر انكشاف للصهيونية منذ المؤتمر الأول في بازل السويسرية عام 1897.

وشدد الشلالدة - في تصريح صحفي - على أهمية الرأي الاستشاري الذي سيصدر، كونه يمثل حجة ومرجعية لحل مشاكل القضية الفلسطينية، ومن خلال الأمم المتحدة يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وأضاف أن تصويت الأمم المتحدة لصالح فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال من محكمة العدل الدولية كان بمثابة معركة دبلوماسية وقانونية وقضائية سلمية خاضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم الشعب الفلسطيني.

م ن - ك ف

 


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