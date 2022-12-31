وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مستشفى الهلال بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى الهلال التابعة للتأمين الصحى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أيمن عباس مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، الدكتور السيد سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية.

وأكد عمرو مصطفى مدير مستشفى الهلال بالتأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المترددين على العيادات خلال عام 2022 بلغ مليون ونصف، بالإضافة إلى عدد 51 ألفا و181 مترددا بتكلفة 27 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى، أن إجمالى عدد المنتفعين من التأمين الصحى 2 مليون و400 شخص على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الآسرة بالمستشفى ما يقرب 172 سريرا، و10 عناية مركزة، 7 غرف عمليات .

وأوضح مدير المستشفى نعمل على تقديم خدمة أفضل للمترددين على المستشفى فى كافة الأقسام الموجودة بالمستشفى مشير إلى أنه تم إجراء 6 آلاف عملية من قوائم الانتظار هذا العام بنسبة 88%.

واستقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تأتى تلك الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

ورحب المحافظ بوزير الصحة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة ، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى أشمون والشهداء .

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية، مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية والتمريض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومؤكداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية .

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي ، المستشفى التعليمي بشبين الكوم ، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف ، وكذا تفقد أعمال تطوير المركز الطبي بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصي ، ومنوف و حميات منوف، وتفقد مستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون .



وزير الصحة ومحافظ المنوفية



مستشفى الهلال بشبين الكوم