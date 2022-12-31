وزير التعليم العالي يهنئ منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات لفوزه بالبطولة العربية

كتب محمد صبحى

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمنتخب مصر للجامعات لكرة الصالات، لفوزه بكأس البطولة العربية لكرة الصالات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره المغربي في المباراة النهائية، وذلك في البطولة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الوزير جهود كافة لاعبي المنتخب المصري التي قدموها طوال مباريات البطولة، مقدمًا التهنئة للكابتن ياسر تحسين المدير الفني للمنتخب، والكابتن بهاء مختار إداري البعثة، ولكل لاعبي الفريق وهم: محمد أشرف، ومصطفى حسانين، وخالد يسري، وأحمد عبدالعال، وإبراهيم السيد، ومحمد سالمان، ومصطفى عبدالهادي، وهيثم أبوبكر، وحسن محمد، وهاني زهران، وعمرو عبدالقادر، وزياد عطية.

كما ثمن الوزير جهود فريق عمل الاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني، الذين ساهموا في تنظيم البطولة بشكل متميز، ومقدمًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن الاستضافة وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات التي ساهمت في توفير المناخ المناسب لتحقيق المنتخب المصري هذا الإنجاز الرياضي المُشرف.

كما قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة لكافة أعضاء الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على الدعم والمتابعة المستمرة للمنتخب، مثمنًا التعاون المتميز بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، لدعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية مما سيعود بالنفع على الرياضة المصرية.