مصرع رضيعة أسفل عجلات جرار زراعى فى إحدى قرى مطاى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقيت رضيعة مصرعها في مركز مطاي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، بعد أن صدمها جرار زراعي بإحدى قرى المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، بمصرع طفلة 18 شهرا، داخل قرية تابعة للوحدة المحلية بحلوه.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الرضيعة صدمها جرار زراعي بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء رجوع السائق بالجرار للخلف، حيث دهس ابنته التي لقيت مصرعها علي الفور بطريق الخطأ.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم التحفظ علي الجرار الزراعي وسائقه بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.